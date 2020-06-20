Başakşehir, zorlu Galatasaray maçına hazırlanıyor

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden ekiplerden olan Medipol Başkaşehir, zorlu Galatasaray maçını da kayıpsız atlamanın peşinde.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Başakşehir, zorlu Galatasaray maçına hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2020 14:56
Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yenen Medipol Başakşehir'de gözler Galatasaray maçına çevrildi.

Turuncu-lacivertli takım, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası ara vermeden Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalıştı. Turuncu-lacivertli ekibin idmanı, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek Medipol Başakşehir, 29. haftadaki Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını 22 Haziran Pazartesi günü yapacağı çalışmayla sürdürecek. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için