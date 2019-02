Akhisarspor: 0

GALATASARAY'DAN SONRA BİR İLK YAŞANIYOR

'in 20. haftasında lider, deplasmandaile karşılaştı. Medipol Başakşehir, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.Medipol Başakşehir sahadan 3 puanla ayrıldı ve en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkardı. Lider Başakşehir Spor Toto Süper Lig'deki puanını 44'e çıkarırken, Akhisarspor 17 puanda kaldı.Konuk ekip Medipol Başakşehir, ilk golü 33. dakikada buldu. Sağ kanattan Visca'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Alexandru Epureanu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 40. dakikada yine Visca'nın sağ kanattan ortasında Robinho müsait pozisyonda topa dokundu ve Başakşehir'i 2-0 öne geçirdi.İkinci yarının 90+3. dakikasında gelişen Başakşehir hücumunda Visca kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bir dakika önce direği geçemeyen Visca bu kez Demba Ba'ya pasını verdi. Müsait pozisyondaki Demba Ba boş kaleye topu gönderdi ve skor 3-0'a geldi.Mücadelede başka gol olmayınca Başakşehir, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.Başakşehir, 1999-2000 yılında lider Galatasaray'ın 2. sırada yer alan Beşiktaş'a attığı 11 puanlık farkın ardından, 20. haftalar itibariyle Galatasaray'ın 8 puan önüne geçerek takipçisine en büyük farkı atan takım oldu.Ligin 21. haftasında Medipol Başakşehir taraftarı önünde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Son sıradaki Akhisarspor ise gelecek hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.9. dakikasında Mossoro'nun aktardığı topla sağ çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Visca'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.14. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahasına giren Visca'nın etkisiz vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kontrol etti.19. dakikada Josue'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunda kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.25. dakikada Akhisarspor'un kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda kazandığı serbest vuruşu kullanan Josue'nin şutunda köşeye giden topu kaleci Mert Günok kurtardı.32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında penaltı noktası yakınında Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-140. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Robinho'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-2Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.53. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde Manu'nun da olduğu pozisyonda top filelerle buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Hüseyin Göçek, VAR odası ile konuştuktan sonra ofsayt kararı verdi.59. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Robinho'nun vuruşunda Fatih Öztürk pozisyonu önledi.88. dakikada Barbosa'nın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.90+1. dakikada Visca'nın vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.90+3. dakikada Visca'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan müsait durumdaki Demba Ba, topu 3. kez filelere gönderdi: 3-0.Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.Spor Toto AkhisarHüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Erdem BayıkFatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 46 Barbosa), Sissoko, Miguel Lopes, Güray Vural (Dk. 87 Onur Ayık), Regattin, Rotman, Serginho, Manu (Dk. 63 Bokila), Josue, CikalleshiMert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 55 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 67 Elia), Arda Turan (Dk. 78 Demba Ba), RobinhoDk. 32 Epureanu, Dk. 40 Robinho, Dk. 90+3 Demba Ba (Medipol Başakşehir)Dk. 22 Mossoro, Dk. 85 Clichy, Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 29 Serginho, Dk. 42 Rotman, Dk. 44 Miguel Lopes, Dk. 47 Sissoko (Akhisarspor)