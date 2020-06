BAŞAKŞEHİR İDEAL 11'İYLE SAHADA

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN HEDİYE

IRKÇILIĞA TEPKİ VERİLDİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA UNUTULMADI

BASIN TRİBÜNÜNDE MESAFE KURALI

5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINI KULLANDI

MAHMUT TEKDEMİR 2. GOLÜNÜ ATTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Geri dönen'in 27. haftasında zirve yarışındaki, evindeile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı.Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 64. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasındave 79. dakikada VAR incelemesiyle kazanılan penaltıdanile geldi.Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 56 yaptı ve lider Trabzonspor ile aynı puanda 2. sıradaki yerini korudu. Avrupa Kupaları yolunda yara alan Alanyaspor ise 2 maç sonra yenilerek 43 puanda kaldı.Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk, kalede Mert Günok'a görev verirken, savunma dörtlüsünü Caiçara, Skrtel, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahasının ortasında Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'yi oynatan Buruk, önlerinde ise Visca, Aleksic ve Crivelli'yi, en uçta da Demba Ba'yı sahaya sürdü.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçında görevli basın mensuplarına hediye gönderdi. Kasapoğlu'nun gönderdiği hediyeler, müsabaka öncesinde basın mensuplarına takdim edildi.Medya mensuplarının çalışmaları sırasında kullandıkları malzemelerden oluşan hediye paketinin yanında yer alan Bakan Kasapoğlu'nun yazılı mesajında, şu ifadeler yer aldı:"Spor basınımızın kıymetli temsilcisi. Bütün insanlığın en büyük sınavını verdiği zor günlerden geçerek, yeniden normalleşmenin ilk adımlarını atmaya başladık. Her koşulda özveriyle ifa ettiğiniz görevinizi, pandemi sürecinde de başarıyla sürdürdünüz. Bunun için sizlere minnettarız. Bu yeni dönemde de varlığınızla, emeğinizle Türk sporuna kıymetli katkılar vereceğinize yürekten inanıyorum. Zorlukları birlikte aştığımız gibi çok daha güzel günlere güç birliği ve gönül birliğiyle ulaşacağız. Çünkü 83 milyon aynı takımdayız. Sevgi ve muhabbetle."Medipol Başakşehirli futbolcular, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini unutmadı.Ev sahibi ekip, ısınma hareketleri için sahaya üzerinde "#BlackLivesMatter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) ve #IrkçılığaHayır" yazılı siyah tişörtlerle çıktılar.İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sağlık çalışanlarına, kale arkasında yer alan pankartla teşekkür etti.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kale arkası tribünlerde, "Sonsuz emekleri ve büyük fedakarlıkları için tüm kahraman sağlıkçılarımıza minnettarız." pankartı yer aldı. Tribünlerin bir bölümü de sağlık çalışanlarının maketleriyle süslendi.Ayrıca, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı pankartlar da boş tribünlere konuldu.Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında basın tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu.Karşılaşmadan 2 gün önce görevlendirilen kişilere test yapılırken, müsabaka gününde de bu kişiler çapraz oturma sırasına göre yerlerini aldı.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor önünde 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmayı tercih etti.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni talimatıyla gelen 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullanan Buruk, 82. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Azubuike ve Aleksic'in yerine Mehmet Topal, 88. dakikada Demba Ba'nın yerine Berkay Özcan ve Mahmut Tekdemir'in yerine Gulbrandsen, 90+2. dakikada da Edin Visca'nın yerine Robinho'yu oyuna sürdü.Konuk ekip ise müsabakayı 2 oyuncu değişikliğiyle tamamladı.Müsabakada Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçiren Mahmut Tekdemir, bu sezon ligdeki ikinci golünü Aytemiz Alanyaspor'a attı.Deneyimli futbolcu, bu sezon ilk golünü turuncu-lacivertli ekibin 18. haftada sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-1 y4. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan Edin Visca'nın kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa Crivelli müsait pozisyonda kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.7. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Visca, Aytemiz Alanyaspor ceza sahası önünde uygun pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı şutta, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.11. dakikada konuk ekip etkili geldi. Skrtel'in hatalı pasını kapan Cisse, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Bakasetas'a pasını gönderdi. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak Mert'e çarparak kornere gitti.45. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında soldan ceza sahasına giren Visca, ceza yayı önündeki Aleksic'e topu aktardı. Aleksic'in gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak yandan kornere çıktı.53. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin savunmanın arkasına attığı pasta topu göğsüyle önüne alan Visca, ceza sahasına girdi. Visca'nın sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Marafona'dan döndü, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.59. dakikada Aytemiz Alanyaspor sol kanattan korner kazandı. Bakasetas'ın kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında yükselen Caulker topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert kontrol etti.60. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanattan İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortada Crivelli topu kafa ile altıpas önündeki Aleksic'e indirdi. Bu oyuncunun uygun pozisyondaki vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.64. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde arka direğe doğru açılan topu Skrtel, ceza sahası dışındaki İrfan Can Kahveci'ye gönderdi. İrfan'ın bekletmeden altıpas önüne gönderdiği topa Mahmut Tekdemir kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.79. dakikada Medipol Başakşehir penaltıdan Visca'nın attığı golle farkı 2'ye yükseltti. 76. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden çevirdiği top, Tzavellas'a çarpıp kornere çıktı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve Yunan oyuncunun elle oynadığı kararına vararak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Visca'nın sert şutunda, kaleci Marafona'ya da çarpan top filelerle buluştu: 2-0.Başakşehir Fatih TerimAli Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem SatmanMert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Azubuike), Visca (Dk. 90+2 Robinho), Aleksic (Dk. 82 Mehmet Topal), Crivelli, Demba Ba (Dk. 88 Berkay Özcan)Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 72 Onur Bulut), Efecan Karaca (Dk. 86 Umut Güneş), Bakasetas, Fernandes, CisseDk. 64 Mahmut Tekdemir, Dk. 79 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)Dk. 38 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Fernandes, Dk. 72 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Crivelli (Medipol Başakşehir)