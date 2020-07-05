Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü Yukatel Denizlispor ile sahasında karşılaşacak Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
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05 Temmuz 2020 13:38
Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü Yukatel Denizlispor ile sahasında karşılaşacak Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 

Pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. 

Turuncu-lacivertli ekip, yarın (6 Temmuz) akşam yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek. 

 



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