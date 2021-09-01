Başakşehir yeni formayı 'su'da tanıtacak

Medipol Başakşehir, yeni sezon formalarını su altında tanıtacak

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir yeni formayı 'su'da tanıtacak
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01 Eylül 2021 17:03
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 2021-2022 sezonunda giyeceği alternatif formayı su altında tanıtacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertlilerin bu sezon giyeceği alternatif formanın tanıtımı Ortaköy Meydanı'nda gerçekleştirilecek. "Su" temalı yeni sezon formaları, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in üzerinde görücüye çıkacak.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı öncülüğünde 2030'a kadar ulaşılması planlanan temiz su ve sanitasyon, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi ve sudaki yaşam temalarında farkındalığı arttırmaya çalışacak.


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