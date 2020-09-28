Başakşehir 'Wonderkid' transferi yaptı

Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan son şampiyon Başakşehir, Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna kattı.Adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı anılan 17 yaşındaki Ravil Tagir, Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Turuncu lacivertliler, Ravil Tagir için Altınordu'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca İzmir kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak.Altınordu Futbol Kulübü'nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, yeni takımında 35 numaralı formayı giyecek.