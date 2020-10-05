Başakşehir, Vieira'yı Belçika ekibine kiralık olarak gönderdi

Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'yı Belçika ekibi KV Red Star Waasland-Beveren'e kiraladı.

Haber; AA
Başakşehir, Vieira'yı Belçika ekibine kiralık olarak gönderdi
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05 Ekim 2020 19:50
Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'yı Belçika ekibi KV Red Star Waasland-Beveren'e kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, bir yıllığına Belçika Ligi takımlarından KV Red Star Waasland-Beveren'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 



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