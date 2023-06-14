Başakşehir veda etti: Adnan Januzaj

Başakşehir, kiralık sözleşmesi sona eren Adnan Januzaj'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Başakşehir veda etti: Adnan Januzaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2023 17:36
Başakşehir, kiralık sözleşmesi sona eren Adnan Januzaj'ın kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Adnan Januzaj'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Adnan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir ile 17 maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu 3 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery