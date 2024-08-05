UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
BAŞAKŞEHİR
Başakşehir'in Iberia'yı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri açıklandı.
Başakşehir/Iberia - St. Patricks - Sabah galibi
İstanbul ekibi, ilk karşılaşmayı 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.
TRABZONSPOR
Trabzonspor'un Rapid Wien'e elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri açıklandı.
Trabzonspor/Rapid Wien - St.Gallen/Slask Wrocław
BAŞAKŞEHİR
Başakşehir'in Iberia'yı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri açıklandı.
Başakşehir/Iberia - St. Patricks - Sabah galibi
İstanbul ekibi, ilk karşılaşmayı 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.
TRABZONSPOR
Trabzonspor'un Rapid Wien'e elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri açıklandı.
Trabzonspor/Rapid Wien - St.Gallen/Slask Wrocław
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