Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

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Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
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05 Ağustos 2024 15:05
Son güncelleme 05 Ağustos 2024 16:03
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir'in Iberia'yı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri açıklandı.

Başakşehir/Iberia - St. Patricks - Sabah galibi

İstanbul ekibi, ilk karşılaşmayı 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Rapid Wien'e elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri açıklandı.

Trabzonspor/Rapid Wien - St.Gallen/Slask Wrocław
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