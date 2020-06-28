Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.Karşılaşma öncesinde Başakşehir'in 59, Galatasaray'ın ise 51 puanı bulunuyor.Okan, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Ömer, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre, OnyekuruMert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Aleksic, Mahmut, Visca, Robinho, CrivelliGalatasaray ile lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 24. kez karşı karşıya gelecek.Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 23 maçtan 11'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 34 golle cevap verdi.Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 11 müsabakada 3 kez galip gelebildi.Söz konusu dönemdeki maçlardan 3'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 11 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son müsabaka berabere bitti.Altısı Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 20, konuk Galatasaray 13 gol attı.Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemedi.Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.Galatasaray, son 4 karşılaşmada 9 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.