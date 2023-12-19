Başakşehir: ''Üst sıraları istiyoruz''

RAMS Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, Sivasspor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir: ''Üst sıraları istiyoruz''
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19 Aralık 2023 19:54
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yenen RAMS Başakşehir'de teknik sorumlu Mustafa Keçeli, ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçeli, "Kazanmak güzel. Üst sıralarda konumlanmak istiyoruz. Ligde iki blok var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışındaki takımlar, yüksek puanla gidecek gibi gözükmüyor. Kazanıp yukarı çıkmak istiyorduk. Sivasspor, puanlarının çoğunu deplasmanda aldı. Sivas iyi bir geçiş takımı, iyi çalıştık o konuda. Oyun kurma ve ceza sahası girişlerimiz iyiydi. İki penaltı aldık. Birkaç sorunumuz var, onları da transferlerle halletmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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