Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Okan Buruk'un takımın başına geçtiği Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonun devre arasına girilirken, üç kulvarda yoluna devam eden tek Türk takımı oldu.Süper Lig'de, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda da GMG Kırklarelispor ile eşleşti.Süper Lig'de geçtiğimiz üç sezonun ilk yarılarını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.Turuncu-lacivertliler, bu sezonun devre arasına, Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada girdi. İstanbul ekibi, 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 33 puan topladı.Abdullah Avcı'nın ardından Okan Buruk ile bir değişime giden Medipol Başakşehir, puan olarak da son 3 sezonun gerisinde kaldı. Turuncu-lacivertliler, 39, 36 ve 35 puanlar topladığı sezonların ardından bu sezon 33 puanda kaldı.Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında ise tarihinin en başarılı dönemini geçiriyor.UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda, İtalya temsilcisi Roma, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ve Avusturya takımı Wolfsberger ile aynı grupta yer alan turuncu-lacivertli ekip, 10 puan toplayarak grup lideri olarak bir üst tura yükseldi.İstanbul ekibi, grubun son maçında, Alman ekibini sahasında uzatma dakikalarında bulduğu golle yenerek adını son 32 turuna yazdırdı. Okan Buruk'un ekibinin bu turdaki rakibi Portekiz ekibi Sporting Lizbon oldu.Medipol Başakşehir, ülke puanının kritik bir öneme sahip olduğu bu sezonda, yoluna tek devam eden Türk takımı olmayı başardı.Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.Turuncu-lacivertli ekip, ilk yarının son maçında da Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ederek, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti.İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.Medipol Başakşehir'in ligin ilk yarısında en golcü ismi Fransız oyuncusu Enzo Crivelli oldu. Sezon başında kadroya katılan Fransız futbolcu, ligde 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.Sekiz gol atan Crivelli'nin ardından ise üç futbolcu sıralandı. Takım kaptanı Edin Visca, Demba Ba ve Danijel Aleksic dörder kez gol sevinci yaşadı.Skora katkı yapan diğer isimler ise 3 golle Fredrik Gulbrandsen, 2 golle Martin Skrtel ve birer kez gol sevinci yaşayan Ponck, Eljero Elia, Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci oldu.Turuncu-lacivertli takımda, ligin ilk yarısında kırmızı kart gören tek isim İrfan Can Kahveci oldu.A Milli Takımın da önemli isimlerinden biri olan İrfan Can, ligin ilk haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybedilen karşılaşmanın 67. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Takımın en fazla sarı kart gören ismi ise 6 kartla Fransız golcü Enzo Crivelli oldu.Okan Buruk'un takımında en istikrarlı isim ise milli file bekçisi Mert Günok. Mert, ligin ilk yarısında oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika kalesini korudu.Milli file bekçisi, 4 maçta kalesini gole kapadığı ilk yarıda 17 kez kalesinde gol gördü.Mert'ten sonra takımın en fazla forma giyen ismi 17 maça ilk 11'de başlayan Edin Visca oldu. Visca, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile oynanan maçların 90. dakikalarında oyundan çıktı.