Başakşehir, Türk futbolu için unutulmaz stadyumlardan Parken'de

Türk futbolu için özel bir stadyum olan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı, Kopenhag-RAMS Başakşehir maçına ev sahipliği yapacak.



Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. maçında Kopenhag ile mücadele edeceği Parken'de Galatasaray, 24 yıl önce Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından olan UEFA Kupası'nı kazandı. Sarı-kırmızılılar, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren maçta, penaltı atışları sonucunda Arsenal'i 4-1 mağlup ederek bu stadyumda UEFA Kupası'nı kaldırdı.



1992'de açıldı



Danimarka'nın 1911'den bu yana maçlarına ev sahipliği yapan ülkenin en eski stadyumu Idraetsparken'in bulunduğu yerde inşaatı 1990 yılında başlayan Parken, 9 Eylül 1992 tarihinde Danimarka'nın Almanya ile karşılaştığı ve 2-1 kaybettiği maçla hizmete girdi.



Danimarka Milli Takımı'nın da maçlarını oynadığı, doğal çim zemine sahip stadyum 86 milyon avro'ya mal oldu. Ülkenin en büyük stadı olan Parken, 38 bin 65 seyirci kapasitesine sahip.



1994 yılında Kupa Galipleri Kupası finalinde Arsenal'in İtalyan ekibi Parma'yı 1-0 mağlup ettiği maça da ev sahipliği yapan Parken'de EURO 2020'de de 3 grup ve 1 son 16 turu maçı oynandı.



Sahasında geçit vermedi



Kopenhag, sahasında Türk ekiplerine karşı çıktığı 5 maçı da kazandı.



Kopenhag, Parken'da Galatasaray'ı 2, Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor'u da birer kez yenmeyi başardı.



Türk takımlarına karşı evinde oynadığı 5 maçta 12 gol atan Danimarka temsilcisi, kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Kopenhag'a deplasmanda gol atmayı başaran tek takım Trabzonspor oldu.



Konserlere ev sahipliği yapıyor



Üstü kapanabilen stadyumda, futbol maçlarının yanı sıra konserler de düzenleniyor.



Michael Jackson, Whitney Houston, Madonna, Bon Jovi, Pink Floyd ve Metallica, Parken'da konser veren şarkıcı ve grupların başında geliyor.



