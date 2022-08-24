Başakşehir, tur için Belçika'ya iniş yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Antwerp ile karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir, Belçika'ya ulaştı.



Turuncu-lacivertli kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki uluslararası havalimanına indi. Kafile buradan otobüsle Antwerp şehrinde konaklayacağı otele geçti.



Kafilede UEFA listesinde isimleri bulunmayan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli yer almadı.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile asbaşkanlar Mustafa Eröğüt, Mesut Altan ve Mustafa Saral da kafilede yer aldı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ