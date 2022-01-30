Başakşehir, Trezeguet transferinde sona yakın!

Trabzonspor'a sattığ Edin Visca'nın boşluğun doldurmak için çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet transferinde imzaya yakın.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Başakşehir, Trezeguet transferinde sona yakın!
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30 Ocak 2022 14:28
Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan
Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan
Kasımpaşa
Takımın en önemli ismi Edin Visca'yı Trabzonspor 'a sattıktan sonra Bosnalı yıldızın boşluğunu kapatmak için transfer edilen Serdar Gürler'in de sakatlanmasıyla sıkıntı yaşayan Başakşehir, Süper Lig'in eski yıldızı Premir Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'e yönelmişti.

Trezequet ve menajeriyle anlaşma sağlandı

Başakşehir yönetimi, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da transferini çok istediği 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Fanatik'in haberin göre; Trezeguet ve menajeriyle yapılan görüşmelerde her konuda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

İmza an meselesi

Kasımpaşa'da gösterdiği performansın ardından Premier Lig'in yolunu tutan Trezeguet için kulübü Aston Villa ile yapılacak son görüşmelerin ardından transfere nokta koyulması bekleniyor. Bu hafta başında resmi imzaların atılacağı gelen haberler arasında.

İngiltere'de mutsuz

Kasımpaşa'da 71 maçta 25 gol ve 18 asistlik performansının ardından 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı yıldız, son dönemde İngiltere'de mutsuz.

Geçtiğimiz sezon 23 maçta oynamasına karşın bu sezon sadece 1 maçta forma şansı bulabilen 27 yaşındaki futbolcu İngiltere'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Trezequet yeniden Türkiye'de kendisini kanıtlamayı çok istiyor.

 

 

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