Başakşehir, Trabzonspor karşısında galibiyet arıyor!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Ligde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 18 puanla 12. sırada yer alıyor. 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 4. sırada bulunuyor.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Ligde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 18 puanla 12. sırada yer alıyor. 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 4. sırada bulunuyor.
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