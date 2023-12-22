Başakşehir, Trabzonspor karşısında galibiyet arıyor!

RAMS Başakşehir, cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Trabzonspor karşısında galibiyet arıyor!
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22 Aralık 2023 14:36
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 18 puanla 12. sırada yer alıyor. 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 4. sırada bulunuyor.

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