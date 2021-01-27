Başakşehir - Trabzonspor: İlk 11'ler

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Başakşehir - Trabzonspor: İlk 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2021 04:59
Geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlarını karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak TFF Süper Kupa maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Başakşehir - Trabzonspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.

İlk 11'ler

Başakşehir
Mert
Ömer Ali Şahiner
Ponck
Epureanu
Hasan Ali
Mehmet Topal
Azubuike
Deniz Türüç 
Aleksic
Junior Fernandes
Demba Ba


Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Edgar Ie
Hugo
Marlon
Flavio
Berat
Abdulkadir Parmak
Nwakaeme
Ekuban
Djaniny

Trabzonspor ikinci, Medipol Başakşehir ilk kez oynayacak

Trabzonspor TFF Süper Kupa'da ikinci, Medipol Başakşehir ise ilk kez mücadele edecek.

Bordo-mavili takım, 2010 yılında Süper Kupa maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü.

En fazla Galatasaray kazandı

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İlk maçlar Almanya'da oynandı

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.



Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.

İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 8 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Konya (2), Ankara (2) Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan bu 8 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

TFF Süper Kupa maçları

TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 13 maçta alınan sonuçlar şöyle:

      Tarih       Yer                  Maç          Sonuç
 30.07.2006  Frankfurt  Galatasaray-Beşiktaş           0-1
 05.08.2007  Köln  Fenerbahçe-Beşiktaş           2-1
 17.08.2008  Duisburg  Galatasaray-Kayserispor           2-1
 02.08.2009  İstanbul  Beşiktaş-Fenerbahçe           0-2
 07.08.2010  İstanbul  Bursaspor-Trabzonspor           0-3
 12.08.2012  Erzurum  Galatasaray-Fenerbahçe           3-2
 11.08.2013  Kayseri  Galatasaray-Fenerbahçe       1-0 (uzatma)
 25.08.2014  Manisa  Fenerbahçe-Galatasaray  0-0 (3-2/penaltı)
 08.08.2015  Ankara  Galatasaray-Bursaspor          1-0
 13.08.2016  Konya  Beşiktaş-Galatasaray  1-1 (0-3/penaltı) 
 06.08.2017  Samsun   Beşiktaş-Atiker Konyaspor          1-2
 05.08.2018  Konya  Galatasaray-Akhisarspor  1-1 (4-5/penaltı)        
 07.08.2019  Ankara  Galatasaray-Akhisarspor          1-0
İstanbul ikinci kez ev sahipliği yapacak

İstanbul, üçüncü kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.

İstanbul'da ilk kez 2009 yılında oynanan organizasyonda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.

Bu kentte 2010 yılında yapılan maçta ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:

                 Sezon                       Maç                        Skor 
 1965-1966  Galatasaray-Beşiktaş 2-0 
 1966-1967  Beşiktaş-Altay 1-0 
 1967-1968  Fenerbahçe Otomatikman kazandı 
 1968-1969  Galatasaray-Göztepe 2-0 
 1969-1970   Göztepe-Fenerbahçe  3-1 
 1970-1971   Eskişehirspor-Galatasaray 3-2 
 1971-1972  Galatasaray-MKE Ankaragücü 1-0 
 1972-1973   Fenerbahçe-Galatasaray  2-1 
 1973-1974   Beşiktaş-Fenerbahçe  3-0 
 1974-1975  Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 
 1975-1976  Trabzonspor-Galatasaray 2-1 
 1976-1977  Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 (Penaltılarla 3-1) 
 1977-1978  Trabzonspor-Fenerbahçe 1-0 
 1978-1979  Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1
 1979-1980  Trabzonspor-Altay 1-0 
 1980-1981   MKE Ankaragücü-Trabzonspor 1-0 
 1981-1982  Galatasaray-Beşiktaş 2-0 
 1982-1983  Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0 
 1983-1984   Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0 
 1984-1985  Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (Penaltılarla 4-2) 
 1985-1986  Beşiktaş-Bursaspor 2-1 
 1986-1987  Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2 
 1987-1988  Galatasaray-Sakaryaspor  2-0 
 1988-1989  Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 
 1989-1990  Fenerbahçe-Beşiktaş 3-2 
 1990-1991   Galatasaray-Beşiktaş 1-0 
 1991-1992  Beşiktaş-Trabzonspor 2-1 
 1992-1993   Galatasaray-Beşiktaş 2-0 
 1993-1994  Beşiktaş-Galatasaray 3-1 
 1994-1995   Trabzonspor-Beşiktaş  2-0 
 1995-1996   Galatasaray-Fenerbahçe 3-0 
 1996-1997   Galatasaray-Kocaelispor 2-1 (Uzatmada) 
 1997-1998   Beşiktaş-Galatasaray 2-1 (Uzatmada)


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için