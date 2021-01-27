Başakşehir - Trabzonspor: İlk 11'ler

Geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlarını karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak TFF Süper Kupa maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Başakşehir - Trabzonspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Başakşehir
Mert
Ömer Ali Şahiner
Ponck
Epureanu
Hasan Ali
Mehmet Topal
Azubuike
Deniz Türüç
Aleksic
Junior Fernandes
Demba Ba
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Edgar Ie
Hugo
Marlon
Flavio
Berat
Abdulkadir Parmak
Nwakaeme
Ekuban
Djaniny
Trabzonspor ikinci, Medipol Başakşehir ilk kez oynayacak
Trabzonspor TFF Süper Kupa'da ikinci, Medipol Başakşehir ise ilk kez mücadele edecek.
Bordo-mavili takım, 2010 yılında Süper Kupa maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.
Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü.
En fazla Galatasaray kazandı
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.
İlk maçlar Almanya'da oynandı
Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.
Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.
Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.
Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı
Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.
İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.
İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 8 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.
Konya (2), Ankara (2) Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan bu 8 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.
TFF Süper Kupa maçları
TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 13 maçta alınan sonuçlar şöyle:
İstanbul ikinci kez ev sahipliği yapacak
İstanbul, üçüncü kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.
İstanbul'da ilk kez 2009 yılında oynanan organizasyonda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.
Bu kentte 2010 yılında yapılan maçta ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazandı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası
Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.
Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak TFF Süper Kupa maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Başakşehir - Trabzonspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Başakşehir
Mert
Ömer Ali Şahiner
Ponck
Epureanu
Hasan Ali
Mehmet Topal
Azubuike
Deniz Türüç
Aleksic
Junior Fernandes
Demba Ba
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Edgar Ie
Hugo
Marlon
Flavio
Berat
Abdulkadir Parmak
Nwakaeme
Ekuban
Djaniny
Trabzonspor ikinci, Medipol Başakşehir ilk kez oynayacak
Trabzonspor TFF Süper Kupa'da ikinci, Medipol Başakşehir ise ilk kez mücadele edecek.
Bordo-mavili takım, 2010 yılında Süper Kupa maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.
Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü.
En fazla Galatasaray kazandı
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.
İlk maçlar Almanya'da oynandı
Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.
Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.
Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.
Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı
Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.
İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.
İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 8 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.
Konya (2), Ankara (2) Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan bu 8 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.
TFF Süper Kupa maçları
TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 13 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Maç
|Sonuç
|30.07.2006
|Frankfurt
|Galatasaray-Beşiktaş
|0-1
|05.08.2007
|Köln
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-1
|17.08.2008
|Duisburg
|Galatasaray-Kayserispor
|2-1
|02.08.2009
|İstanbul
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-2
|07.08.2010
|İstanbul
|Bursaspor-Trabzonspor
|0-3
|12.08.2012
|Erzurum
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-2
|11.08.2013
|Kayseri
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0 (uzatma)
|25.08.2014
|Manisa
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0 (3-2/penaltı)
|08.08.2015
|Ankara
|Galatasaray-Bursaspor
|1-0
|13.08.2016
|Konya
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-1 (0-3/penaltı)
|06.08.2017
|Samsun
|Beşiktaş-Atiker Konyaspor
|1-2
|05.08.2018
|Konya
|Galatasaray-Akhisarspor
|1-1 (4-5/penaltı)
|07.08.2019
|Ankara
|Galatasaray-Akhisarspor
|1-0
İstanbul, üçüncü kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.
İstanbul'da ilk kez 2009 yılında oynanan organizasyonda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.
Bu kentte 2010 yılında yapılan maçta ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazandı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası
Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.
Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:
|Sezon
|Maç
|Skor
|1965-1966
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1966-1967
|Beşiktaş-Altay
|1-0
|1967-1968
|Fenerbahçe
|Otomatikman kazandı
|1968-1969
|Galatasaray-Göztepe
|2-0
|1969-1970
|Göztepe-Fenerbahçe
|3-1
|1970-1971
|Eskişehirspor-Galatasaray
|3-2
|1971-1972
|Galatasaray-MKE Ankaragücü
|1-0
|1972-1973
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-1
|1973-1974
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|3-0
|1974-1975
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|1975-1976
|Trabzonspor-Galatasaray
|2-1
|1976-1977
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-1 (Penaltılarla 3-1)
|1977-1978
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|1-0
|1978-1979
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-1
|1979-1980
|Trabzonspor-Altay
|1-0
|1980-1981
|MKE Ankaragücü-Trabzonspor
|1-0
|1981-1982
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1982-1983
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-0
|1983-1984
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-0
|1984-1985
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1 (Penaltılarla 4-2)
|1985-1986
|Beşiktaş-Bursaspor
|2-1
|1986-1987
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|3-2
|1987-1988
|Galatasaray-Sakaryaspor
|2-0
|1988-1989
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|1989-1990
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|3-2
|1990-1991
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|1991-1992
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-1
|1992-1993
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1993-1994
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-1
|1994-1995
|Trabzonspor-Beşiktaş
|2-0
|1995-1996
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-0
|1996-1997
|Galatasaray-Kocaelispor
|2-1 (Uzatmada)
|1997-1998
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-1 (Uzatmada)