Başakşehir, Tolgay Arslan ile söz kesti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Tolgay Arslan ile anlaşmaya vardı.



İstanbul ekibi, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği Tolgay Arslan ile yeni sezon için el sıkıştı.



Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan, Trabzonspor 'un da gündemine gelmiş hatta bordo-mavililerin oyuncuyla anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.



TOLGAY ARSLAN'IN UDINESE KARNESİ



Udinese formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 23 maça çıkan Tolgay Arslan 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro.



FENERBAHÇE'YE 3,2 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU



2015 yılında Beşiktaş'ın 450 bin euro karşılığında transfer ettiği Tolgay Arslan, 4 yıl Siyah-Beyazlı formayı giydikten sonra 3,2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen tecrübeli orta saha, 2020-21 sezonu başında Udinese'nin yolunu tutmuştu.





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