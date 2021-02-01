Başakşehir, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi karşılığında Başakşehir'e vermek için anlaşmaya vardığı Tolga Ciğerci için resmi açıklamayı yaptı.Sarı-lacivertliler, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.Başakşehir, Tolga Ciğerci ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Başakşehir'in açıklamasında, "Kulübümüz, Fenerbahçe Spor Kulübü'yle sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Milli futbolcu Tolga Ciğerci'yi opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına kadrosuna kattı." ifadeleri yer aldı.