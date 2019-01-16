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Başakşehir tek attı, avantajı aldı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Başakşehir tek attı, avantajı aldı!
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16 Ocak 2019 20:29
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti. Başakşehir, Hatayspor'u 1-0 ile geçerek çeyrek finale yükselme adına avantajı eline aldı.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol, 32. dakikada Emmanuel Adebayor'dan geldi.

ROBINHO İKİNCİ YARIDA SAHADA

Öte yandan Başakşehir'in yeni transferi Robinho, karşılaşmada ikinci yarıda forma şansı buldu. Bir diğer yeni transfer Serdar Taşçı ise ilk 11'de yer aldı.

24 Ocak tarihinde bu kez iki takım, rövanş maçında Hatay'da karşılaşacak ve çeyrek finale yükselecek takım belli olacak.

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