Başakşehir tek attı, avantajı aldı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Süper Lig'in liderisahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti. Başakşehir, Hatayspor'u 1-0 ile geçerek çeyrek finale yükselme adına avantajı eline aldı.Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol, 32. dakikada Emmanuel Adebayor'dan geldi.Öte yandan Başakşehir'in yeni transferi Robinho, karşılaşmada ikinci yarıda forma şansı buldu. Bir diğer yeni transfer Serdar Taşçı ise ilk 11'de yer aldı.24 Ocak tarihinde bu kez iki takım, rövanş maçında Hatay'da karşılaşacak ve çeyrek finale yükselecek takım belli olacak.