Başakşehir taraftarı Emre Belözoğlu'nu istiyor

Başakşehir'in Kayserispor'a sahasında 1-0 mağlup olduğu maç sonrasında İstanbul ekibinde Emre Belözoğlu sesleri yükseldi.



İki sezon öncenin şampiyonu Başakşehir'in geçen sezon olduğu gibi bu sezona da kabus gibi başlaması nedeniyle taraftarlar sosyal medya paylaşımlarıyla Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesini istediklerini açıkça dile getirdi. Başakşehir'in taraftar grubu 1453 Başakşehirliler Derneği'nin Başakşehir Stadı önüne astığı pankartla eski kaptanlarını göreve çağırırarak "Sana da, hırsına da ihtiyacımız var" mesajını paylaştı.



Başakşehir'de Aykut Kocaman, 1 Şubat 2021 tarihinde Okan Buruk'un görevi bırakmasının ardından İstanbul ekibinin başına geçmişti. Aykut Kocaman yönetiminde Başakşehir geçen sezon ligde kalmayı son 2 haftada garantilemişti.



Emre Belözoğlu ise 2015-2019 yılları arasında Başakşehir'de futbol oynamış ve kaptanlık pazubandını takmıştı. Emre Belözoğlu'nun 2019'da Fenerbahçe'ye transfer olduğu sezon Başakşehir Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.



