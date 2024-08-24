Başakşehir-St. Patrick's maçınının hakemi belli oldu

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's Athletic ile oynayacağı rövanş maçını Macar hakem Balazs Berke yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir-St. Patrick's maçınının hakemi belli oldu
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24 Ağustos 2024 16:54
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 28 Ağustos Çarşamba günü İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk edeceği maçta Macar hakem Balazs Berke düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.

Mihaly Kapraly'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar VAR ve Ferenc Karako AVAR görevini üstlenecek.

RAMS Başakşehir'in St. Patrick's Athletic ile deplasman oynadığı ilk maç golsüz berabere sonuçlanmıştı.

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