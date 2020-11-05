Başakşehir sonrası Pochettino'ya teklif gitti!

Manchester United yönetimi, Başakşehir maçındaki yenilgi sonrası bu sabah Mauricio Pochettino'ya menajerlik teklifini iletti.



Manchester Evening News'te yer alan habere göre; Ole Gunnar Solskjaer ile son 9 maçta gelen 4 mağlubiyet ve oyunun da giderek kötüye gitmesi sonrası yeni adım atıldı. Başakşehir mağlubiyeti vec ortaya konan kötü görüntü de Manchester United yönetimini harekete geçirdi.



Menajerler aracılığıyla Manchester United ile temaslarını yürüten Pochettino'ya bu sabah Manchester United'dan teklif gitti. Everton maçından sonra Pochettino ile anlaşmanın duyurulacağı bilgisi de verildi.



Manchester United yönetiminde hala Solskjaer'e destek olanların da bulunduğu ancak Başakşehir yenilgisi sonrası değişim isteyenlerin sesinin daha yüksek çıktığı da vurgulandı.



POCHETTINO FİTİLİ ATEŞLEDİ!



Pochettino, pazartesi günü Monday Night Football'a yaptığı açıklamada, "Tekrar sahalara dönmeye hazırım. Oyunun içinde olmayı istiyorum. Çalışmak, antrenman yapmak ve takımımı hazırlamak istiyorum. Umarım en kısa sürede çalışmaya geri dönerim. Bir takımla anlaşmayı iple çekiyorum." demişti.



