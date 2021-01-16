Başakşehir - Sivasspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivaspor karşılaşması, yarın saat 16.00'da başlayacak ve maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertlilerin 22 puanı bulunuyor.Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek son veren Demir Grup Sivasspor da haftaya 22 puanla giriyor.Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca kaleci Mert Günok'un bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.Sivasspor'da ise Sergiy Rybalka, Marcelo Goiano, Kerem Atakan Kesgin bu maçta oynamayacak isimler.VolkanRafaelEpureanuPonckHasan AliMahmutİrfanViscaDenizGulbrandsenDemba BaAli ŞaşalRobin YalçınCanerAppindangoyeUğurClaudemirFaycal FajrHakan ArslanMax GradelKayodeYatabareMedipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören İrfan Can Kahveci, kart ceza sınırında bulunuyor.İrfan Can, bu maçta oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 20. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.