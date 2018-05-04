Başakşehir Sivasspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Başakşehir-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Başakşehir-Sivasspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

04 Mayıs 2018 02:28
Başakşehir Sivasspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Başakşehir-Sivasspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 32. haftasında Başakşehir-Sivasspor karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında oynanacak Başakşehir-Sivasspor maçı naklen yayınlanacak.

4 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir-Sivasspor maçı 4 Mayıs Cuma günü saat 20.00'den itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

BAŞAKŞEHİR-SİVASSPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...



SÜPER LİG BU HAFTA PUAN DURUMU NASIL?

(66) Galatasaray
(65) Başakşehir
(63) Fenerbahçe
(62) Beşiktaş


SÜPER LİG 31. HAFTA SONUÇLARI

27 NİSAN CUMA
Göztepe 5-0 Kardemir Karabükspor

28 NİSAN CUMARTESİ
Sivasspor 1-0 Gençlerbirliği
Kayserispor 1-2 Alanyaspor
Antalyaspor 1-2 Trabzonspor
Kasımpaşa 1-4 Fenerbahçe

29 NİSAN PAZAR
Yeni Malatyaspor 0-0 Akhisarspor
Osmanlıspor 1-4 Medipol Başakşehir
Galatasaray 2-0 Beşiktaş

30 NİSAN PAZARTESİ
Bursaspor 2-1 Atiker Konyaspor

SÜPER LİG'DE 32. HAFTA FİSKTÜRÜ

4 MAYIS CUMA
M.Başakşehir 20:00 DG Sivasspor

5 MAYIS CUMARTESİ
K.Karabükspor 16:00 A.Konyaspor 
A.Alanyaspor 19:00 Osmanlıspor 
Trabzonspor 19:00 Kasımpaşa

6 MAYIS PAZAR
Gençlerbirliği 16:00 Antalyaspor 
Fenerbahçe 16:00 Bursaspor 
Beşiktaş 16:00 Kayserispor 
Akhisarspor 19:00 Galatasaray

7 MAYIS PAZARTESİ
Göztepe 20:00 E.Yeni Malatyaspor

GALATASARAY'IN SON 3 MAÇI (66)

29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş 
06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray 
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya 
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

BAŞAKŞEHİR'İN SON 3 MAÇI (65)

06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor 
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir 
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

FENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63)

06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor 
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe 
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)

06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor 
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş 
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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