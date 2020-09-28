Başakşehir sezonun ilk galibiyeti için çalışıyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Başakşehir sezonun ilk galibiyeti için çalışıyor
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28 Eylül 2020 20:40
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ısınma çalışmalarının ardından pas oyunu oynadı.

Geniş alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği çalışmayla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek. 



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