Başakşehir, sezonu Rize deplasmanında kapatıyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 42. ve son haftasında cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.



Medipol Başakşehir, son haftaya 45 puanla 15. sırada giriyor. Son 6 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.



Ligdeki son maçında deplasmanda Gaziantep'i 5-4 yenen Çaykur Rizespor ise 48 puana sahip.



İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 1-1 sona ermişti.



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Medipol Başakşehir'de sezonu kapatan Giuliano ile tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck ve Fredrik Gulbrandsen, kadroda yer almayacak.



İstanbul ekibinde, Junior Fernandes ile de yolların ayrıldığı açıklanmıştı.



