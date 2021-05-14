Başakşehir, sezonu Rize deplasmanında kapatıyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 42. ve son haftasında cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek

Haber; AA
Abone Ol
Başakşehir, sezonu Rize deplasmanında kapatıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2021 14:26
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 42. ve son haftasında cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Medipol Başakşehir, son haftaya 45 puanla 15. sırada giriyor. Son 6 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.

Ligdeki son maçında deplasmanda Gaziantep'i 5-4 yenen Çaykur Rizespor ise 48 puana sahip.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 1-1 sona ermişti.

- Eksikler

Medipol Başakşehir'de sezonu kapatan Giuliano ile tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck ve Fredrik Gulbrandsen, kadroda yer almayacak.

İstanbul ekibinde, Junior Fernandes ile de yolların ayrıldığı açıklanmıştı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.