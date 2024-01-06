Başakşehir seriyi 4 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.



Bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini yakalayan İstanbul ekibi, son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 8 puan topladı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon yalnızca bir kez 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.



Bu sezon 5. beraberlik



Ligdeki 5. beraberliğini alan RAMS Başakşehir puanını 20'ye yükseltti. Bu sezon 7. beraberliğini yaşayan Yukatel Adana Demirspor ise puanını 28'e çıkardı.



Turuncu-lacivertli ekip 16. haftanın erteleme maçında 9 Ocak Salı günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ise 10 Ocak Çarşamba günü sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.





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