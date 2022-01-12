Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı!

Medipol Başakşehir, Konyaspor'da forma giyen Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com
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Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı!
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12 Ocak 2022 17:37
Serdar Gürler
Serdar Gürler
Konyaspor
Transfer çalışmalarına devam eden Medipol Başakşehir, Serdar Gürler isminde sona geldi.

TRT Spor'un haberine göre, İstanbul ekibi, bu sezon İttifak Holding Konyaspor forması altında gösterdiği performansla dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.

Bu sezon Konyaspor'da 20 maça çıkan Serdar, 4 gol 7 asistlik bir performans ortaya koydu.

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