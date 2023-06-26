Başakşehir Şener Özbayraklı ile uzattı!

Başakşehir sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir Şener Özbayraklı ile uzattı!
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26 Haziran 2023 13:01
Başakşehir sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'nın sözleşmesini uzattı.

Yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Şener Özbayraklı, önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formamızı giyecek.

Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Şener Özbayraklı'ya, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

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