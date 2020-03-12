Başakşehir savunması: 'Çok mutluyuz, güzel galibiyet!'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'de stoper tandemini oluşturan isimler Martin Skrtel ve Alexander Epureanu, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.Rakiplerinin güçlü bir ekip olduklarını söyleyen Skrtel, "Bugün aslında çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. iyi baskkı yapan ve iyi mücadele eden bir takım vardı. Maçın bazı bölümlerinde topa sahip olduklarını da söyleyebiliriz. Aldığımız galibiyet bizi çok mutlu etti." dedi.Gol yemeden kazanmalarına dikkat çeken Epureanu ise, "Bu maçların iki ayaklı olduğunu ve buna göre oynamamız gerektiğini biliyorduk. Kopenhag çok baskılı ve mücadeleci bir takım bunu da biliyorduk. Bence bugün istediğimizi aldık ve bunu gol yemeden yaptık. Bunda taraftarımızın da büyük bir payı var. Çok güzel bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.