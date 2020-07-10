Başakşehir şampiyonluk yolunda Konyaspor maçına hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki idman sahasındaki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettikleri antrenmanı orta ve şut çalışmasıyla tamamladı.
Medipol Başakşehir, yarın (11 Temmuz) yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki idman sahasındaki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettikleri antrenmanı orta ve şut çalışmasıyla tamamladı.
Medipol Başakşehir, yarın (11 Temmuz) yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.