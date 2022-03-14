Başakşehir, Rusya'dan transfer yapıyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Rusya'dan bir transfere imza atmak üzere.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, Zenit'ten ayrılan Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitski'yi transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi.



32 yaşındaki futbolcu, stoper ve sağ bek pozisyonlarında forma giyiyor.





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