Başakşehir, Rusya'dan transfer yapıyor!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Zenit'ten ayrılan Yaroslav Rakitski'yi transfer için İstanbul'a getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Başakşehir, Rusya'dan transfer yapıyor!
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14 Mart 2022 18:15
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Rusya'dan bir transfere imza atmak üzere.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, Zenit'ten ayrılan Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitski'yi transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi.

32 yaşındaki futbolcu, stoper ve sağ bek pozisyonlarında forma giyiyor.

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