Başakşehir, Robinho'ya veda etti

Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu Robinho için veda mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Başakşehir, Robinho'ya veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2020 16:35
Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu Robinho için veda mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana takımın formasını giyen Robinho'nun sözleşmesinin sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, "Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho'nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için