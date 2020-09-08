Başakşehir, Rafael'i transfer etti

Başakşehir, Manchester United ve Lyon'da forma giyen Rafael'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Başakşehir, Rafael'i transfer etti
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08 Eylül 2020 17:55
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, son olarak Lyon'da forma giyen Rafael ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek" ifadeleri kullanıldı.



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