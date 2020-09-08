Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, yeni sezona da iddialı girmek istiyor. Turuncu-lacivertliler, Brezilyalı sağ bek Rafael'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Başakşehir, Rafael'i kadrosuna kattı
Başakşehir, Brezilyalı sağ bek Rafael'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
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