Başakşehir, Rafael'i kadrosuna kattı

Başakşehir, Brezilyalı sağ bek Rafael'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Başakşehir, Rafael'i kadrosuna kattı
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08 Eylül 2020 17:52
Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, yeni sezona da iddialı girmek istiyor. Turuncu-lacivertliler, Brezilyalı sağ bek Rafael'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.



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