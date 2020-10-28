Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında çarşamba günü Fransa temsilcisi Paris Sain Germain'i (PSG) konuk edecek.Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor.Başakşehir'de Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike sahada olamayacak.PSG'de ise Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat kadroda olmayan isimler.MertRafaelSkrtelEpureanuBolingoli-MbomboM.TopalMahmutViscaİrfan CanDenizCrivelliNavasFlorenziMarquinhosKimpembeBakkerRafinhaPereiraHerreraDi MariaMbappeNeymarMedipol Başakşehir, PSG mücadelesiyle Avrupa kupalarında 32. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 31 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 47 gole engel olamadı.Turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez bir Fransız ekibi ile karşı karşıya gelecek.Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 14. karşılaşmasına Paris Saint-Germain karşısında çıkacak.Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybetti.Medipol Başakşehir, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk maçta Leipzig'e 2-0 yenildi.