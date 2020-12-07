Başakşehir, PSG maçı için Paris'e uçtu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda salı günü deplasmanda Paris Saint Germain ile yapacağı maç için Fransa'ya gitti.
Teknik direktör Okan Buruk öncülüğünde İstanbul Havalimanı'na gelen turuncu-lacivertli ekip, pasaport kontrolünün ardından özel uçakla Fransa'nın başkenti Paris'e hareket etti.
Salı günü, Parc des Princes Stadı'nda oynanacak PSG-Medipol Başakşehir maçı TSİ 23.00'te başlayacak.
Teknik direktör Okan Buruk öncülüğünde İstanbul Havalimanı'na gelen turuncu-lacivertli ekip, pasaport kontrolünün ardından özel uçakla Fransa'nın başkenti Paris'e hareket etti.
Salı günü, Parc des Princes Stadı'nda oynanacak PSG-Medipol Başakşehir maçı TSİ 23.00'te başlayacak.