Başakşehir penaltı bekledi, VAR 'devam' dedi!

Trabzonspor'un Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta konuk ekip penaltı bekledi. Uzun süre incelenen pozisyonda penaltı kararı çıkmadı.

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Başakşehir penaltı bekledi, VAR 'devam' dedi!
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14 Ocak 2023 20:06
Trabzonspor'un Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta konuk ekip penaltı bekledi.

Maçın 45+8. dakikasında kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topu Ndayishimiye kafayla kaleye göndermek istedi savunmada Bartra müdahale etti ve seken top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Pozisyon sonrası VAR'dan uyarı alan Ali Şansalan oyunu durdurdu. Uzun süre incelenen pozisyonda penaltı kararı çıkmadı.


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