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Başakşehir, Osmanlı deplasmanında 1 eksik, 5 isim sınırda

Spor Toto Süper Lig',in 31. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Başakşehir'de sessiz sedasız şampiyonluk hesapları yapılıyor.

Kaynak: AA
Başakşehir, Osmanlı deplasmanında 1 eksik, 5 isim sınırda
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28 Nisan 2018 10:44
Şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Pazar günü, ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a konuk olacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Turuncu-lacivertliler, 31. haftaya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde, averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık galibiyet özlemine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Osmanlıspor ise haftaya 32 puan ve averajla 16. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

- Napoleoni yok

Medipol Başakşehir'de maç öncesinde tek eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Osmanlıspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

- Beş futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu beş oyuncu, Pazar günü oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.

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