Başakşehir orta ve şut çalıştı

Medipol Başakşehir, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti

Haber; AA
Başakşehir orta ve şut çalıştı
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28 Mayıs 2020 15:45
Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi. 

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Turuncu-lacivertli oyuncular, orta ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. 

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