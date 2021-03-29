Sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Ömer Bayram'a, Başakşehir'in talip olduğu belirtildi.
Ligde kötü günler geçiren son şampiyonun kadrodaki alternatifi artırmak adına tecrübeli oyuncuyu istediği kaydedildi.
Ancak Galatasaray yönetiminin, başarılı futbolcuyla kısa süre içerisinde yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.
Ligde kötü günler geçiren son şampiyonun kadrodaki alternatifi artırmak adına tecrübeli oyuncuyu istediği kaydedildi.
Ancak Galatasaray yönetiminin, başarılı futbolcuyla kısa süre içerisinde yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.