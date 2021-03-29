Başakşehir, Ömer Bayram'ı istiyor

Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ömer Bayram'a, Başakşehir'in talip olduğu belirtildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Ömer Bayram'ı istiyor
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29 Mart 2021 09:15
Ömer Bayram
Ömer Bayram
Galatasaray
Sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Ömer Bayram'a, Başakşehir'in talip olduğu belirtildi.

Ligde kötü günler geçiren son şampiyonun kadrodaki alternatifi artırmak adına tecrübeli oyuncuyu istediği kaydedildi.

Ancak Galatasaray yönetiminin, başarılı futbolcuyla kısa süre içerisinde yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. 

 
 



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