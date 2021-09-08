Başakşehir, Okaka'yı açıkladı

Süper Lig takımlarından Başakşehir, Udinese'den forvet Stefano Okaka'yı transfer etti.
İŞTE AÇIKLAMA
"Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka'yı iki yıllığına kadrosuna kattı.
İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir.
Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
İŞTE AÇIKLAMA
"Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka'yı iki yıllığına kadrosuna kattı.
İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir.
Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."