Başakşehir, Okaka'yı açıkladı

Medipol Başakşehir transferin son gününde hücum hattına takviye yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Abone Ol
Başakşehir, Okaka'yı açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2021 17:02
Süper Lig takımlarından Başakşehir, Udinese'den forvet Stefano Okaka'yı transfer etti.

İŞTE AÇIKLAMA

"Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka'yı iki yıllığına kadrosuna kattı.

İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir.

Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.