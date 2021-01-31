Başakşehir Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'a teklif yaptı

Transferin son saatlerinde Başakşehir'in Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye için 2 milyon euroya ek olarak Azubuike'yi önerdiği ve teklifin kabul edildiği öğrenildi.

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Başakşehir Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'a teklif yaptı
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31 Ocak 2021 09:10
Transferin son saatlerine yaklaşılırken Başakşehir'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Başakşehir'in yeni teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteğiyle Yeni Malatyaspor'dan orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye için harekte geçtiği ortaya çıktı.

Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'a Azubuike Okechukwu ile birlikte 2 milyon euro teklif etti. Tarafların görüşmesinin ardından büyük oranda anlaşma sağlandı. Transferin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Youssouf Ndayishimiye sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

22 yaşındaki oyuncu, sezon başında Burundi'nin Black Eagle takımından 45 bin euroya alınmıştı.



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