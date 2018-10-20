Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Arda Turan'ı yedek kulübesinde oturttu. Başakşehirli taraftarlar, Arda Turan ile fotoğraf çektirdi. 1 / 16 Arda, Başakşehir yedek kulübesinde böyle görüntülendi

Başakşehir - Kayserispor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta mücadelesindekozlarını paylaştı.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibiDakikalar 40'ı gösterdiğinde Edin Visca'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Marcio Mossoro sert bir vuruşla topu filelere yolladı ve takımının galibiyet golünü attı., karşılaşmada yedek kulübesindeki yerini alırken forma şansı ise bulamadı.Alınan bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 18 yaparak, 19 puanla lider durumdaki Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 3 haftadır berebere kalan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 3 puan özlemini dindirdi. Kayserispor'un ise kazanamama serisi 5 maça çıktı ve sarı-kırmızılılar 9 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor sahasında Sivasspor'u ağırlayacak