Başakşehir, milli oyuncuyu kadrosuna kattı

Schalke S.D. Rouven Schröder: "Schalke'den bonservisiyle ayrılmak Ahmed için kolay bir karar olmadı. Duygusal etkisini bir yana bırakırsak, sportif açıdan anlayabildiğimiz bir ayrılık oldu. Ahmed'e başarılar diliyoruz." https://t.co/U481Bg6rYl pic.twitter.com/1oYOA0RX6N



— Sporx (@sporx) July 4, 2021

Başakşehir, Schalke'nin 21 yaşındaki forveti Ahmed Kutucu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Açıklamada, Ahmed Kutucu'nun Medipol Başakşehir'de 17 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.Bundesliga 2'ye düşen Schalke'de oynamak istemediğini daha önce açıklayan 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kiralık oynadığı Heracles'te 15 maça çıkarken, 2 asist yaptı.Genç golcü, A Milli Takım formasını da 2 kez giydi.