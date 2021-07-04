Başakşehir, milli oyuncuyu kadrosuna kattı

Başakşehir, 21 yaşındaki Ahmed Kutucu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Başakşehir, milli oyuncuyu kadrosuna kattı
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04 Temmuz 2021 18:09
Başakşehir, Schalke'nin 21 yaşındaki forveti Ahmed Kutucu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Açıklamada, Ahmed Kutucu'nun Medipol Başakşehir'de 17 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Bundesliga 2'ye düşen Schalke'de oynamak istemediğini daha önce açıklayan 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kiralık oynadığı Heracles'te 15 maça çıkarken, 2 asist yaptı.

Genç golcü, A Milli Takım formasını da 2 kez giydi.




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