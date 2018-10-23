Başakşehir, Manchester City ile yarışta

Bu sezona da iyi başlayan Turunculacivertliler, geride kalan 9 haftada rakip ağlara 13 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Özellikle son iki sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan İstanbul ekibi, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. İstanbul ekibinin bu alandaki en yakın takipçisi ise kalesinde 8 gol gören Ankaragücü. Medipol Başakşehir, ağlarında gördüğü 4 golle Manchester City ve Liverpool'un ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen üçüncü takım olarak dikkat çekiyor.Avrupa'nın en az gol yiyen takımları 3'er golle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve Liverpool oldu.Bu iki ekibi 4'er golle Medipol Başakşehir ve Serie A temsilcisi Sampdoria takip etti. La Liga'da beşinci sırada yer alan Atletico Madrid 5, Fransa Ligue 1 lideri Paris Saint-Germian ise rakiplerinden 6 gol yedi. Almanya Bundesliga'da da Borussia Dortmund, Werder Bremen, Hertha Berlin ve Mainz ise kalelerinde 8'er gol gördü.