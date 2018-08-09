Başakşehir maçı golleri izle, Başakşehir Burnley özet İZLE

Başakşehir Burnley maçının özetini izlemek isteyenler buraya!.. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayabilmek için LASK Linz ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

09 Ağustos 2018 23:01
Başakşehir maçı golleri izle, Başakşehir Burnley özet İZLE
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir ile Burnley karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında temsilcimiz Başakşehir bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin ikinci devresinde de Başakşehir aradığı golü bulamadı ve mücadele 0-0'lık skorla tamamlandı.

Rövanş mücadelesi 16 Ağustos'ta İngiltere'de oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

18. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Emre Belözoğlu'nun sol kanattan ön direğe doğru gönderdiği topa Bajic dokunamadı.

30. dakikada turuncu-lacivertli ekip gole yaklaştı. Visca'dan aldığı topla sağ kanatta buluşan Caiçara, ceza sahasına girdi. Brezilyalı futbolcu, karşısındaki rakibine rağmen sağ çaprazdan meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Kaleci Joe Hart'tan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı kornerde Da Costa, penaltı noktasına yakın bir bölgede topa kafayı vurdu. Kaleci Joe Hart, üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İKİNCİ YARI BİRAZDAN...




BAŞAKŞEHİR - BURNLEY MAÇI ÖZET İZLE


MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir

Mert
Caiçara
Costa
Epureanu
Clichy
Emre
Mahmut
Visca
İrfan Can
Elia
Bajic

Burnley

Lindegaard
Lowton
Tarkowski
Ben Mee
Ward
Cork
Gudmundsson
Westwood
Lennon
Vokes
Wood

Turuncu-lacivertliler, sahasında oynadığı maçı kazanarak İngiltere'ye avantajlı bir skorla gitmenin hesaplarını yapıyor.

- Adebayor ve Arda yok

Medipol Başakşehir'de iyileşme süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ile sakatlığı nedeniyle adı UEFA listesinde yer almayan Arda Turan bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adebayor'un yokluğunda forvette Riad Bajic'e forma vermesi bekleniyor.

Bu iki ismin yanı sıra adları UEFA listesinde yer almayan Marcio Mossoro, Tunay Torun ve Alparslan Erdem de bu maçta görev yapamayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü Burnley'deki Turf Moor Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 17. maçında

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İngiliz ekibi Burnley'i konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 17. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 16 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

- Sahasında 9. maç

İstanbul ekibi, Burnley mücadelesi ile Avrupa kupalarında sahasındaki 9. maçı oynayacak.

Abdullah Avcı'nın takımı, bugüne kadar evinde oynadığı 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 8 maçta 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

- En golcü isim Visca

Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında oynadığı 16 maçta fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 25 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile iki kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

- Avrupa kupalarındaki maçlar

Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçti.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci karşılaşmasında, deplasmanda Braga'ya 2-1, üçüncü maçında ise Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçında sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi grupta deplasmanda oynadığı beşinci karşılaşmada Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetini elde etti. İstanbul ekibi, gruptaki son maçında ise Braga'yı 2-1 yendi.

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