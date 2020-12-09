Başakşehir maçı ertelendi

* UEFA: "Başka bir 4. hakemle maça devam edilmesi konusunda iki kulüple de anlaşmaya varılmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yapılacaktır"





Temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan ırkçılık skandalın ardından sahaya çıkmama kararı aldı. Karşılaşma yarın (10 Aralık) kaldığı dakikadan, yeni bir hakem ekibiyle devam edecek. Tüm gelişmeleri anbean takip ediyoruz, tüm bilgiler güncelleniyor.* Demba Ba'nın 4. hakeme sözleri: "Kimseye "Bu beyaz adam" demezsin. "Bu adam" dersin. Niye "Bu adam" diyecekken, "Bu siyah adam" diyorsun." sözleri duyuldu.* Teknik direktör Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki gösterdi.* PSG'nin yıldız futbolcuları Kylian Mbappe ve Neymar da Başakşehir'in sahadan çekilme kararını destekliyor.* Kylian Mbappé, hakemin ırkçı hareketini protesto etmek için takım arkadaşlarının sahaya çıkmamalarını istiyor.* TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: "Türk halkı olarak ırkçılık konusunda çok duyarlıyız. Bizim ülkemizde dil, din, ırk ayrımı yapılamaz. Ülke olarak çok hassasız bu konuda. Dolayısıyla hakemler gerekli cezayı alacak. Takipçisi olacağız* PSG'nin stoperi Kimpembe: "Bu adam ciddi miydi? Buraya kadar, içeri giriyoruz!"* TFF: Irkçılık asla kabul edilmez, şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız.* Kylian Mbappe, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem Ovidiu Haţegan için "Biz bu adamla oynayamayız"* Raheem Sterling: "Yüksek sesle, ırkçılığa hayır!