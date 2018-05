'in 23. haftasının son maçında, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda'ni konuk etti. Haftaya lider giren Abdullah Avcı'nın takımı, Gençlerbirliği ileberabere kalınca zirveyi Galatasaray'a kaptırdı.Yoğun bir yağmur yağışı altında oynanan karşılaşmada Başakşehir, 28. dakikada Emmanuel Adebayor'un kafa golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci yarıya hızlı başlayan Gençlerbirliği, 50. dakikada Abdul Khalili'nin frikik golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.Bu sonucun ardından Başakşehir, 47 puana çıktı ve averajla 2. sıraya düştü. Ümit Özat yönetiminde son haftalarda başarılı sonuçlar alan Gençlerbirliği ise 26 puanla 13. sırada yer aldı.Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Gençlerbirliği ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Arda Turan maç kadrosundan çıkarıldı.Turuncu-lacivertli kulüpten, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Turan'ın son yapılan antrenman sonrasında sağ bacak arka adalesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkiklerde, ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçın kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleri yer aldı.Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Arda Turan'ın yerine Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Eljero Elia, Süper Lig'de 10 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı.Hollandalı futbolcu, son olarak turuncu-lacivertli takımın 12. haftada sahasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'de yer almıştı.Avcı, Gençlerbirliği karşısında takımını sahaya, Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Elia ve Adebayor ilk 11'i ile sürdü.Karşılaşma öncesinde, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir ve Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'ya plaket verdi.Gümüşdağ, turuncu-lacivertli formayla 300. maçını geride bırakan takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir ile 250. kez turuncu-lacivertli formayı giyen Edin Visca'ya plaketlerini takdim etti.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.7. dakikada sol kanattan Clichy'nin ortasında altıpasın önünde Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.12. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza alanı içine giren Manu'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.20. dakikada Elia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Adebayor meşin yuvarlağı ceza dışındaki Emre Belözoğlu'na çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Hopf, kornere çeldi.28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu'nun ortasında altıpasta uygun durumda bulunan Adebayor kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.34. dakikada sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta Sessegnon'un ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan, son anda kornere çıkardı.42. dakikada ceza sahasında topla buluşan Manu, rakibinden sıyrıldıktan sonra altıpasın sol çaprazında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.48. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sessegnon'un ortasında altı pasta Palitsevich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.50. dakikada Gençlerbirliği skoru eşitledi. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Khalili geçti. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.53. dakikada Mepipol Başakşehir gole yaklaştı. Elia'nın sol kanattan ortasında Adebayor topu penaltı noktasındaki Mossoro'ya indirdi. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.55. dakikada Paraiba'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sessegnon'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.79. dakikada Visca'nın yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Adebayor rakibinden sıyrıldıktan sonra altıpasın sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.86. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Adebayor, meşin yuvarlağı penaltı noktasında uygun durumda bulunan İrfan Can Kahveci'ye indirdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Hopf, topu iki hamlede kontrol etti.Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimÜmit Öztürk, Kerem Ersoy, Uygar BebekVolkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler (Dk. 74 İrfan Can Kahveci), Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 81 Bajic), Elia (Dk. 66 Kerim Frei), AdebayorHopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Scekic, Khalili, Paraiba (Dk. 83 Alper Uludağ), Sessegnon, Aydın Karabulut (Dk. 61 Deniz Yılmaz), Manu (Dk. 70 Milinkovic)Dk. 28 Adebayor (Medipol Başakşehir), Dk. 50 Khalili (Gençlerbirliği)Dk. 44 Epureanu, Dk. 59 Gökhan İnler, Dk. 90+3 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)